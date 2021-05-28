Опозиціонерка Світлана Алексієвич та Анджеліна Джолі обговорили ситуацію у Білорусі

Білоруська опозиціонерка Світлана Алексієвич та відома акторка Анджеліна Джолі обговорили ситуацію у Білорусі на зустрічі, організованій білоруським культурним фондом Солідарності спільно з Amnesty International.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Акторка та посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі сказала Світлані Алексієвич, що надзвичайно вражена її книгою "У війни не жіноче обличчя", яку вона нещодавно прочитала. Джолі також висловила занепокоєння тиском влади на дитячий хоспіс у Гродно, за цією ситуацією акторка пильно стежить.

Джолі та Алексієвич також поговорили про білоруських політичних в'язнів та способи їх підтримки.

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Анджеліна Джолі - посол доброї волі ООН у справах біженців. Нещодавно у своїх інтерв’ю знаменита акторка почала натякати на те, що не виключає політичної кар’єри у майбутньому.

Як повідомляв Укрінформ, офіс Світлани Тихановської, Координаційна рада, Народне антикризове управління та інші демократичні сили Білорусі заявили про підготовку до нової хвилі протестів.

У Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Режим застосовує проти демонстрантів жорстокі репресії та масово заарештовує їх.

Легітимність режиму Лукашенка не була визнана ЄС, США, Україною та більшістю демократичних країн світу.

23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair з Афін до Вільнюсу під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст та опозиційний журналіст Роман Протасевич та його супутниця Софія Сапега.

В ЄС та США засудили примусове приземлення у Мінську лайнера Ryanair, а також вимагають звільнення Протасевича.