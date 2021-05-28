У Німеччині почнуть вакцинувати підлітків у червні

Неповнолітні віком від 12 до 16 років зможуть записатися на вакцинацію проти COVID-19 після 7 червня.

Про це повідомила канцлер ФРН Ангела Меркель після відеонаради з прем’єрами федеральних земель з питання вакцинації 27 травня, передає кореспондент Укрінформу.

«12-16-річні зможуть записати на вакцинацію після 07.06, коли буде знята черговість», - сказала глава уряду. Biontech/Pfizer подали заявку на затвердження вакцини проти SARS-Cov2 для дітей та підлітків віком від 12 років, очікується схвалення з боку ЕМА (Європейське агентство з лікарських засобів - ред.).

Меркель зауважила, що швидкість вакцинації залежатиме від кількості вакцин у наявності. За будь-яких умов, підкреслила вона, безпечне функціонування шкіл залишатиметься пріоритетом незалежно від того, скільки учнів скористається пропозицією, а вакцинація залишається добровільною.

Політик підтвердила, що до кінця літа всі охочі будуть мати можливість зробити щеплення, як було обіцяно ще в лютому.

На цей час, поінформувала Меркель, принаймні одною дозою вакцини щеплено 41,5% населення (35 млн людей), що вона назвала дуже добрим показником; двома дозами, отже повністю - 15,7% жителів (13 млн).

Великим успіхом канцлер назвала суттєве зменшення у лікарнях важких хворих. При цьому вона підкреслила, що пандемія ще не завершилась.

За даними Інституту Роберта Коха, за останню добу в ФРН було підтверджено 6 313 нових випадків інфікування. Семиденний рівень захворюваності впав нижче 50 на 100 тисяч і становить наразі 41 на 100 тисяч. Майже по всій країні поступово пом’якшуються карантинні обмеження.