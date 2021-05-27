Військових Канади одягнуть у камуфляж-хамелеон, що лагодить сам себе

Міністерство оборони Канади фінансує ряд проєктів із розробки адаптивного камуфляжу, що змінює забарвлення в залежності від тла та може самостійно полагодити себе.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише канадський суспільний мовник CBC News.

“Від камуфляжу-хамелеону до одягу, що зшиває себе при пошкодженні - міноборони Канади хоче вдягнути канадських військових у форму наступного покоління, яка забезпечуватиме кращий захист та менше виявлення на полі бою”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що на ці цілі кільком канадським дослідним центрам при університетах упродовж трьох років буде виділено 9 млн дол (близько 7,5 млн дол. США).

“Адаптивний камуфляж нагадуватиме за характеристиками хамелеона, змінюючи себе в залежності від тла. Якщо ви перебуваєте навпроти темної стіни - ваш камуфляж темнішатиме. Якщо ж за вами біла стіна - камуфляж ставатиме світлішим”, - пояснив директор з питань інновацій міноборони Ерік Форньє.

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За його словами, така технологія вже існує та наразі удосконалюється.

Замовлені міноборони проєкти також включають легші бронепластини та одяг, який ремонтує себе у разі пошкодження. Ефект самозшивання може бути досягнуто завдяки розміщенню у тканині капсули із речовиною, яка в разі пошкодження склеюватиме форму.

Як повідомлялось, розвідка Канади заявляє про небачену з часів «холодної війни» шпигунську активність.

Фото ілюстративне: Cpl. Jean-Roch Chabot/Combat Camera