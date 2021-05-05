Британські морпіхи випробували реактивний ранець із чотирма двигунами

Морські піхотинці у Великій Британії випробували новий футуристичний спосіб висадки з човна на корабель - за допомогою реактивного ранця, потужність якого становить 1000 кінських сил.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Byte.

Реактивний ранець розробила компанія Gravity Industries. У гідрокостюмі використовуються чотири реактивних двигуни, встановлені на рукавах та спині. Завдяки цьому власник може регулювати свою швидкість і траєкторію, змінюючи положення рук.

Випробування відбулися на морі, в рамках яких було задіяно катери та корабель.

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На відео видно, як морпіхи прямують за кораблем на моторних човнах, після чого один із військових за допомогою костюму із реактивним двигуном перелітає кілька десятків метрів та приземляється на палубу судна. Потім він скидає вниз з корабля мотузяну драбину, по якій на судно піднімаються бійці з його групи.

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Як відомо, компанію Gravity Industries у 2017 році створив британець Річард Браунінг. У 2019 році він пролетів у реактивному костюмі півкілометра над пірсом міста Брайтон, що знаходиться на березі протоки Ла-Манш, розігнавшись до швидкості в 136 км/год і тим самим побив власний рекорд з Книги рекордів Гіннесса.