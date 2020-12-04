У США розробили люксову субмарину на шістьох пасажирів

Американська компанія Triton Submarines розробила персональну субмарину Triton 3300/6.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє New Atlas.

Вага підводного човна становить близько 11 тисяч кілограмів, а довжина 4,99 метра.

Батискаф класу люкс, розрахований на перевезення шести людей, може опускатися на глибину до тисячі метрів. Максимальна швидкість апарата не перевищує 5 км за годину.

У США розробили персональну субмарину / Фото: Triton Submarines

Субмарина має найбільший у світі прозорий акриловий відсік діаметром 2,5 метра. Запасу повітря достатньо для 10-годинної екскурсії.

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За даними порталу InceptiveMind, один батискаф коштує 5,5 мільйона доларів США.