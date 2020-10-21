Франція запустила крилату ракету із новітньої атомної субмарини

Національні ВМС Франції провели успішне випробування крилатої ракети із новітнього підводного човна «Суфрен» (Suffren).

Про це повідомило Міністерство збройних сил країни, передає власний кореспондент Укрінформу.

«20 жовтня перший із шести ударних атомних човнів «Суфрен», які будуються за програмою «Барракуда», успішно провів випробування крилатої ракети морського базування», - заявили у відомстві.

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Як наголосила міністр збройних сил Флоранс Парлі, це випробування і нова зброя нададуть французьким ВМС нових стратегічних можливостей.

Випробування пройшли у Середземному морі.