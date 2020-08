Американські військові виявили підводний човен РФ біля берегів Аляски

Як передає Укрінформ, про це командування повідомило в Twitter.

У США уточнили, що російська субмарина не в американських територіальних водах, але за судном уважно спостерігають, оскільки не виключена ймовірність, що на кораблі сталася аварія і знадобиться допомога.

"Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки та Північне командування ЗС США уважно стежать за російським підводним човном, що сплив сьогодні біля Аляски", - йдеться в повідомленні.

The current Russian maritime activity is taking place in international waters well outside the U.S. territorial sea. We have not received any requests for assistance from the Russian Navy or other mariners in the area.