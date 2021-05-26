Прем’єр Польщі: Nord Stream 2 може стати елементом шантажу

Глава польського уряду Матеуш Моравецький сподівається, що проєкт газопроводу Nord Stream 2 усе ж не буде завершений.

Про це він сказав після завершення саміту ЄС у Брюсселі, передає Укрінформ із посиланням на РАР.

За словами прем’єр-міністра Польщі, він був єдиним з глав урядів країн ЄС, який на саміті підняв це питання.

“Я підкреслюю з усією силою, наскільки цей інструмент є небезпечним у масштабах Європи, а також у масштабах усього світу. У мене усе ще тліє надія, що також й американська позиція призведе до того, що цей газопровід не буде добудований. Це важливо, адже він може становити елемент шантажу”, - підкреслив Моравецький.

Він додав, що Польща не хоче, аби її шантажували.

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“І особливо не хочемо, щоб Росія мала такий інструмент шантажу щодо України, а також у майбутньому щодо Білорусі чи інших країн”,- заявив польський прем’єр.

На його переконання, на сьогодні першорядними проблемами є питання, пов’язані з безпекою і наслідки енергетичної політики та геополітики у рамках НАТО та ЄС.

Саміт ЄС проходив у Брюсселі за фізичної присутності лідерів 27 країн 24-25 травня.

Газопровід Nord Stream 2 із РФ до Німеччини завдовжки понад 1200 кілометрів побудований на 94%. Рік тому завдяки американським санкціям будівництво було призупинене, однак російська сторона поновила роботи власними силами за згодою німецької сторони.

Сполучені Штати 21 травня оголосили про запровадження санкцій проти чотирьох російських компаній, а також 13 суден на виконання закону PEESA, який передбачає переслідування всіх осіб, причетних до будівництва Nord Stream 2.

Україна виступає проти будівництва цього газопроводу. Його противниками також є США, Польща і країни Балтії.

Фото: DPA