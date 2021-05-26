Білорусь вирішила закрити посольство в Канаді

Уряд Білорусі прийняв рішення про закриття посольства в Канаді – воно припинить роботу з 1 вересня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті посольства Білорусі в Канаді.

"Радою міністрів Республіки Білорусь прийнято рішення про закриття посольства Республіки Білорусь у Канаді. Посольство припинить свою роботу з 1 вересня 2021 року", - йдеться у заяві.

Зазначається, що громадяни Білорусі, які проживають у Канаді, після закриття посольства зможуть звертатися за вчиненням консульських дій до Генерального консульства Республіки Білорусь у Нью-Йорку, США.

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Нагадаємо, на початку квітня міністр закордонних справ Володимир Макей заявив, що Білорусь закриє посольства як мінімум "у декількох країнах світу".

За його словами, дипломатичні представництва будуть закриті "там, де ми бачимо, що протягом тривалого періоду їх робота не приносить потрібної зовнішньоекономічної віддачі".

Як повідомлялося, 23 травня літак ірландської авіакомпанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса через повітряний простір Білорусі, було екстрено посаджено на аеродромі Мінська нібито через сигнал про замінування. За дорученням Олександра Лукашенка для його супроводу в небо було піднято винищувач МіГ-29.

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На борту лайнера перебували редактор внесеного у Білорусі до списку екстремістських Телеграм-каналу "Білорусь головного мозку", колишній редактор також визнаного в Білорусі екстремістським Телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич і його подруга, громадянка РФ, студентка вільнюського Європейського гуманітарного університету Софія Сапега. Обох затримали.

Євросоюз і США засудили примусову посадку в Мінську лайнера Ryanair, а також зажадали звільнення Протасевича.

Фото: facebook.com/BelarusEmbassy.Canada