Системи спостереження у Британії та Швеції порушують права людини - ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини визнав, що Велика Британія та Швеція порушили ключову конвенцію з прав людини своїми режимами спостереження у громадських місцях.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на Politico, відповідні рішення оприлюднені на сайті ЄСПЛ.

Зокрема, ЄСПЛ заявив, що дозволені в цих країнах режими масового спостереження не відповідають «наскрізним гарантіям для забезпечення належної перевірки операцій з перехоплення даних».

Суд також ухвалив, що у Великій Британії немає незалежного наглядового органу, який перевіряє дозволи на прослуховування. При цьому закони країни не захищають права журналістів на конфіденційність джерел.

Як зазначається у публікації, справа щодо Британії була подана правозахисною групою Big Brother Watch у 2013 році після того, як викривач Едвард Сноуден розкрив операції зі стеження у цій країні. І тепер така ухвала суду може ускладнити надання Євросоюзом дозволу на обмін особистими даними з Британією.

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У лютому Єврокомісія схвалила угоду, відповідно до якої режим захисту даних у Британії оголошений "практично еквівалентним" європейським стандартам. Але Європарламент заперечив проти цього рішення, заявивши, що британські стандарти захисту даних недостатні.

У рішенні щодо Швеції ЄСПЛ також установив, що режим масового перехоплення даних у цій країні не дозволяє оцінити, чи гарантує конфіденційність обмін ними з іншими державами.

«Стеження грає важливу роль у забезпеченні нашої безпеки, але воно має проводитися з надійними гарантіями конфіденційності та інших основних прав», - наголосив Фредрік Бергман, який очолює шведську правозахисну групу, що подала скаргу.