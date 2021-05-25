Вірменія заявляє про загибель військового на кордоні з Азербайджаном

Збройні сили Азербайджану обстріляли позиції вірменської армії поблизу спільного кордону. Міноборони Вірменії заявляє про загибель свого військового.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Азатутюн.

Міністерство оборони Вірменії заявило, що інцидент стався на одній зі спірних ділянок на вірмено-азербайджанському кордоні.

У заяві міністерства йдеться, що азербайджанські війська відкрили вогонь по підрозділу вірменської армії, дислокованому в Гегаркунікській області, внаслідок чого загинув вірменський військовослужбовець. Вірменські військові відкрили вогонь у відповідь.

Речник генеральної прокуратури Вірменії Гор Абраамян заявив, що перш ніж відкрити вогонь група азербайджанських солдатів підійшла до вірменських військовослужбовців, які патрулювали прикордонний пункт та вимагала, щоб вони залишили його.

Влада Азербайджану спростовує повідомлення про стрілянину, заявивши, що вірменський військовослужбовець загинув унаслідок аварії. Міністерство оборони країни заявило, що вірменські сили самі намагалися перетнути кордон та були зупинені азербайджанською стороною.

Як повідомлялося, Вірменія та Азербайджан 27 вересня 2020 року почали бойові дії у Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій та провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан та мобілізацію. Бойові дії призвели до військових втрат з обох сторін та численних жертв серед мирного населення.

10 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про підписання спільної з президентами РФ та Азербайджану заяви про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі. Відповідно до домовленості, сторони конфлікту мали залишатися на займаних позиціях, а в регіон вводилися російські «миротворці».

Наразі процес врегулювання та переговори на політичному рівні ускладнюються різним трактуванням сторонами досягнутих домовленостей та суперечностями навколо того, де саме проходить кордон між Вірменією та Азербайджаном.