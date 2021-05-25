Темпи вакцинації та цифрові COVID-сертифікати: Єврорада ухвалила резолюцію

Глави держав і урядів ЄС відзначили високий темп вакцинації в країнах ЄС та висловили сподівання, що збереження такого темпу і загальне покращення епідеміологічної ситуації дозволять невдовзі знову відкрити європейське суспільство.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у постанові Європейської Ради щодо боротьби з COVID-19, повний текст якої оприлюднений на сайті цієї Євроінституції.

«Темп вакцинації прискорився по усьому ЄС, і ця тенденція має зберігатися. Це, разом із покращенням загальної епідеміологічної ситуації, дозволить нам поступово відкривати наші суспільства. Разом з тим, ми маємо залишатися пильними стосовно появи та поширення нових варіантів (вірусу) та здійснювати необхідні заходи. Триваюча робота з нарощування обсягів виробництва вакцин та забезпечення адекватного постачання по усьому ЄС мають ключове значення», - йдеться у документі.

Як зазначили лідери європейських країн, такі скоординовані зусилля із поступового полегшення епідеміологічних обмежень набуває особливого значення із наближенням літнього періоду. У цьому контексті, Європейська Рада привітала досягнуту угоду щодо запровадження в ЄС цифрових COVID-сертифікатів та закликала до її швидкої імплементації.

Для того, щоб надалі спростити рух людей у межах ЄС, керівники європейських держав та урядів наголосили на необхідності перегляду до середини червня рекомендацій Ради ЄС щодо організації поїздок в межах Європейського Союзу. Вони також привітали перегляд рекомендацій Ради ЄС щодо обмеження «несуттєвих» (таких, що не по’вязані із гострою або професійною необхідністю) поїздок до Євросоюзу.

«Удар пандемії можливо стримати лише шляхом широкої глобальної відповіді. ЄС є найбільшим експортером вакцин проти COVID-19 у світі, та буде продовжувати зусилля з нарощування глобальних спроможностей з виробництва вакцини з метою задоволення глобальних потреб. Європейська Рада закликає до посилення роботи із забезпечення рівного доступу до вакцин проти COVID-19 та до підтримки провідної ролі COVAX у цьому зв’язку», - йдеться у документі.

У резолюції наголошується, що ЄС і його країни-члени мають намір нарощувати обсяги вакцин, що передаються третім країнам, які відчувають в них потребу. Метою цієї роботу є надати таким країнам, принаймні, 100 мільйонів доз вакцини вже до завершення поточного року, а також допомогти у розвитку місцевих спроможностей у виробництві вакцин, відповідно до Римської декларації Глобального саміту здоров’я.

Як повідомлялося, під час Глобального саміту здоров’я, що відбувся минулої п’ятниці у Римі за сприяння «Великої двадцятки», країни ЄС в рамках ініціативи «Команда Європи» оголосили про виділення 1 мільярда євро для налагодження виробництва вакцини та інших медичних препаратів для боротьби з інфекцією COVID-19 безпосередньо в країнах Африки.