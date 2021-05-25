Темпи вакцинації та цифрові COVID-сертифікати: Єврорада ухвалила резолюцію

Темпи вакцинації та цифрові COVID-сертифікати: Єврорада ухвалила резолюцію

Укрінформ
Глави держав і урядів ЄС відзначили високий темп вакцинації в країнах ЄС та висловили сподівання, що збереження такого темпу і загальне покращення епідеміологічної ситуації дозволять невдовзі знову відкрити європейське суспільство.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у постанові Європейської Ради щодо боротьби з COVID-19, повний текст якої оприлюднений на сайті цієї Євроінституції.

«Темп вакцинації прискорився по усьому ЄС, і ця тенденція має зберігатися. Це, разом із покращенням загальної епідеміологічної ситуації, дозволить нам поступово відкривати наші суспільства. Разом з тим, ми маємо залишатися пильними стосовно появи та поширення нових варіантів (вірусу) та здійснювати необхідні заходи. Триваюча робота з нарощування обсягів виробництва вакцин та забезпечення адекватного постачання по усьому ЄС мають ключове значення», - йдеться у документі.

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Як зазначили лідери європейських країн, такі скоординовані зусилля із поступового полегшення епідеміологічних обмежень набуває особливого значення із наближенням літнього періоду. У цьому контексті, Європейська Рада привітала досягнуту угоду щодо запровадження в ЄС цифрових COVID-сертифікатів та закликала до її швидкої імплементації.

Для того, щоб надалі спростити рух людей у межах ЄС, керівники європейських держав та урядів наголосили на необхідності перегляду до середини червня рекомендацій Ради ЄС щодо організації поїздок в межах Європейського Союзу. Вони також привітали перегляд рекомендацій Ради ЄС щодо обмеження «несуттєвих» (таких, що не по’вязані із гострою або професійною необхідністю) поїздок до Євросоюзу.

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«Удар пандемії можливо стримати лише шляхом широкої глобальної відповіді. ЄС є найбільшим експортером вакцин проти COVID-19 у світі, та буде продовжувати зусилля з нарощування глобальних спроможностей з виробництва вакцини з метою задоволення глобальних потреб. Європейська Рада закликає до посилення роботи із забезпечення рівного доступу до вакцин проти COVID-19 та до підтримки провідної ролі COVAX у цьому зв’язку», - йдеться у документі.

У резолюції наголошується, що ЄС і його країни-члени мають намір нарощувати обсяги вакцин, що передаються третім країнам, які відчувають в них потребу. Метою цієї роботу є надати таким країнам, принаймні, 100 мільйонів доз вакцини вже до завершення поточного року, а також допомогти у розвитку місцевих спроможностей у виробництві вакцин, відповідно до Римської декларації Глобального саміту здоров’я.

Як повідомлялося, під час Глобального саміту здоров’я, що відбувся минулої п’ятниці у Римі за сприяння «Великої двадцятки», країни ЄС в рамках ініціативи «Команда Європи» оголосили про виділення 1 мільярда євро для налагодження виробництва вакцини та інших медичних препаратів для боротьби з інфекцією COVID-19 безпосередньо в країнах Африки.

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