Польща підписала угоду з Туреччиною про закупівлю безпілотників Bayraktar

Під час візиту президента Польщі Анджея Дуди до Туреччини підписано угоду про закупівлю для польської армії турецьких безпілотників Bayraktar TB2.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, угоду в присутності президентів обох країн підписали міністр оборони Польщі Маріуш Блащак та генеральний директор компанії Baykar Халук Байрактар.

«Вперше в історії Туреччина експортуватиме безпілотники до країни-члена НАТО та ЄС», - сказав після підписання президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

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Водночас його польський колега Анджей Дуда назвав Туреччину «найсильнішим союзником у цій частині світу».

«Вважаю, що в межах НАТО ми можемо запобігати загрозам, які стоять перед нашими країнами - як внутрішнім, так і зовнішнім», - заявив президент Польщі.

Як повідомлялося, раніше міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак заявляв, що країна придбає у Туреччини 24 безпілотні літальні апарати Bayraktar ТВ2.

Перший комплекс Bayraktar ТВ2 потрапить на озброєння Збройних сил Польщі у 2022 році.