Польща підписала угоду з Туреччиною про закупівлю безпілотників Bayraktar

Польща підписала угоду з Туреччиною про закупівлю безпілотників Bayraktar

Укрінформ
Під час візиту президента Польщі Анджея Дуди до Туреччини підписано угоду про закупівлю для польської армії турецьких безпілотників Bayraktar TB2.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, угоду в присутності президентів обох країн підписали міністр оборони Польщі Маріуш Блащак та генеральний директор компанії Baykar Халук Байрактар.

«Вперше в історії Туреччина експортуватиме безпілотники до країни-члена НАТО та ЄС», - сказав після підписання президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

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Водночас його польський колега Анджей Дуда назвав Туреччину «найсильнішим союзником у цій частині світу».

«Вважаю, що в межах НАТО ми можемо запобігати загрозам, які стоять перед нашими країнами - як внутрішнім, так і зовнішнім», - заявив президент Польщі.

Як повідомлялося, раніше міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак заявляв, що країна придбає у Туреччини 24 безпілотні літальні апарати Bayraktar ТВ2.

Перший комплекс Bayraktar ТВ2 потрапить на озброєння Збройних сил Польщі у 2022 році.

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