Польща купить у Туреччини бойові безпілотники Bayraktar
Про це в ефірі Польського радіо сказав міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, передає кореспондент Укрінформу.
“Польська армія буде оснащена чотирма комплексами, тобто 24-ма одиницями турецьких бойових дронів. Йдеться про Bayraktar”,- повідомив Блащак.
Він зазначив, що ці бойові безпілотники “добре себе проявили у війнах на сході Європи”, а також використовувалися на Близькому Сході.
Міністр додав, що турецькі БЛА будуть озброєні протитанковими ракетами.
За його словами, перший комплекс Bayraktar ТВ2 потрапить на озброєння ЗС Польщі в 2022 році. До замовлення входитимуть логістичний і навчальний пакети, технічне обслуговування, яке здійснюватиметься на одному з польських оборонних підприємств.
Контракт на купівлю Польщею турецьких бойових БЛА підпишуть наступного тижня під час візиту президента РП Анджея Дуди до Анкари.
Як відомо, у 2018 році Україна закупила 6 комплексів Bayraktar ТВ2 у Туреччини.
Ці бойові турецькі БЛА активно використовувалися під час останніх воєн у Сирії, Лівії та Азербайджаном проти Вірменії під час Карабахської війни.