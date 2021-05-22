Польща купить у Туреччини бойові безпілотники Bayraktar

Польща купить у Туреччини 24 безпілотні літальні апарати Bayraktar ТВ2.

Про це в ефірі Польського радіо сказав міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, передає кореспондент Укрінформу.

“Польська армія буде оснащена чотирма комплексами, тобто 24-ма одиницями турецьких бойових дронів. Йдеться про Bayraktar”,- повідомив Блащак.

Він зазначив, що ці бойові безпілотники “добре себе проявили у війнах на сході Європи”, а також використовувалися на Близькому Сході.

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Міністр додав, що турецькі БЛА будуть озброєні протитанковими ракетами.

За його словами, перший комплекс Bayraktar ТВ2 потрапить на озброєння ЗС Польщі в 2022 році. До замовлення входитимуть логістичний і навчальний пакети, технічне обслуговування, яке здійснюватиметься на одному з польських оборонних підприємств.

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Контракт на купівлю Польщею турецьких бойових БЛА підпишуть наступного тижня під час візиту президента РП Анджея Дуди до Анкари.

Як відомо, у 2018 році Україна закупила 6 комплексів Bayraktar ТВ2 у Туреччини.

Ці бойові турецькі БЛА активно використовувалися під час останніх воєн у Сирії, Лівії та Азербайджаном проти Вірменії під час Карабахської війни.