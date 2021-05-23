У Британії планують запровадити «цифрові візи»

У міністерстві внутрішніх справ Великої Британії анонсували наміри запустити систему "цифрових віз", які автоматично визначатимуть право мандрівника на в’їзд до країни.

Як передає Укрінформ, про це пише The Guardian.

Міністр внутрішніх справ Британії Пріті Пател розповіла, що ця система дозволить уряду чітко розуміти, скільки людей в’їздить до країни та виїздить з неї.

Людям, які приїжджають до Великої Британії без візи чи імміграційного статусу, у майбутньому потрібно буде подати заявку на отримання електронного дозволу на в'їзд, сказала міністр внутрішніх справ. Нова система автоматично визначатиме право таких мандрівників на в'їзд.

Нову систему презентували у рамках ширших планів уряду з реформування системи притулку та міграції у Великій Британії, після появи даних про те, що наявні оцінки щодо імміграції суттєво відрізняються від реальної картини.

Досі вважалося, що у Британії мешкає близько 3 млн громадян країн ЄС. Проте до кінця квітня заявки для отримання дозволу на проживання, як того вимагають нові правила після Brexit, подали понад 5,4 млн осіб, з яких 4,9 млн отримали статус резидента.

Міністерство внутрішніх справ сподівається зробити в'їзд до Великої Британії повністю цифровізованим до кінця 2025 року.