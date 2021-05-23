Президента Бразилії оштрафували за порушення карантину

Влада бразильського штату Мараньян оштрафувала президента країни Жаіра Болсонару за те, що він під час візиту до міста Асайландія зібрав натовп людей, при цьому не мав захисної маски.

Як передає Укрінформ, про це інформує Infobae.

Болсонару не виконав обов'язок носити маску та "сприяв ... скупченню понад 100 осіб без санітарного контролю", - повідомила влада штату Мараньян.

Як зазначає видання, цей інцидент стався на тлі виявлення нещодавно у штаті Мараньян шести випадків зараження "індійським" штамом коронавірусу.

Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу з початку пандемії у Бразилії зросла до 15 970 949, а кількість смертей - до 446 309.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 23 травня зафіксували 167 058 099 випадків зараження коронавірусом. Зокрема, виявлено 3 468 924 летальних випадки, одужали 147 995 700 осіб.