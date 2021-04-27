Прем'єра Таїланду оштрафували за порушення маскового режиму

Прем'єр-міністр Таїланду Прают Чан-о-ча був оштрафований на 190 доларів за те, що не надягав маску під час зустрічі зі своїми радниками із закупівель вакцин.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bangkok Post.

Прем'єр був присутній без маски на засіданні уряду - на Фейсбуці політика була викладена фотографія, де він без маски, але пізніше цей знімок видалили.

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Губернатор Бангкока Асвін Кванмуанг поінформував прем'єра про те, що це було порушенням правил.

Як повідомляє Reuters, у понеділок тайська влада запровадила обов'язковий масковий режим зі штрафом у розмірі до 20 000 бат (635 дол). Також у зв'язку з пандемією уряд країни наказав закрити парки, спортивні зали, кінотеатри і дитсадки в Бангкоку з 26 квітня по 9 травня.

Як повідомлялося, в світі станом на ранок 27 квітня зафіксували 148 480 035 випадків інфікування коронавірусом.

Фото: Bangkok Post