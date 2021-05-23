В Білорусі заблокували ще одне популярне інтернет-медіа

Мінінформ Білорусі прокоментував інформацію про блокування одного з найбільших спортивних сайтів sports.ru.

Про це повідомляє "Sputnik Білорусь", передає Укрінформ.

"Дійсно, таке рішення було прийнято. З відповідним клопотанням в Мінінформ звернулися податкові органи Республіки Білорусь у зв'язку з порушенням законодавства Республіки Білорусь про азартні ігри. Окрім Sports.ru заблоковано ще 483 ресурси", - цитує видання першого заступника міністра інформації Білорусі Андрія Кунцевича.

Одним із засновників Sports.ru є білорус Дмитро Навоша, який неодноразово критикував Олександра Лукашенка. У серпні 2020 року він створив Фонд солідарності та допомагав білорусам, які втратили роботу через участь в протестах.

Нагадаємо: 18 травня співробітники білоруського Департаменту фінансових розслідувань проводять масштабні обшуки в редакціях опозиційного порталу TUT.BY і у їхніх співробітників.

Відзначається, що силовики прийшли до керівництва TUT.BY і Hoster.by. Також кілька редакторів, зокрема головний редактор, повідомили про те, що до них прийшли з ДФР.

Повідомляється, що співробітники ДФР прийшли і в регіональні офіси TUT.BY.

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Як повідомлялося, у Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.

Режим застосовує проти демонстрантів жорстокі репресії й масово заарештовує їх.

Легітимність режиму Лукашенка не було визнано ЄС, США, України та більшістю демократичних країн світу.