У Білорусі силовики провели обшук у студії «Белсат»

Білоруські силовики провели обшук у мінській студії телеканалу «Белсат», який проводив розслідування з критикою Олександра Лукашенка та його соратників.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Радіо Свобода.

Як заявили представники телеканалу, 21 травня люди у формі увірвалися у студію, яку використовували для зйомок шоу. Вони затримали шістьох людей, зокрема чотирьох операторів.

Студію готували до майбутньої програми, і на момент рейду зйомок не проводили.

У квітні канал опублікував розслідування про ділові відносини невістки Лукашенка та інших пов’язаних з ним людей.

На початку цього року двох журналістів «Белсату» засудили до двох років ув’язнення за включення в прямому ефірі з мітингу в Мінську в листопаді.

Окремо 21 травня «Белсат» повідомив, що «у Мінську було затримано двох журналістів-фрілансерів, їх забрали в міліцію. Зазначалося, що вони мають постати перед судом 24 травня, але більше ніяких подробиць не наведено.

Телеканал «Белсат» є дочірньою компанією польського суспільного мовника Telewizja Polska. Телеканал також фінансується кількома європейськими урядами та фондами, має кореспондентів в Україні, Росії, Литві та інших європейських країнах.

Раніше білоруські спецслужби переслідували та затримували його кореспондентів.

Білорусь охопила політична криза з серпня минулого року, коли Лукашенко оголосив про перемогу на президентських виборах. Білоруси вийшли на вуличні протести, під час яких силовики затримали тисячі людей, в тому числі десятки журналістів, які висвітлювали мітинги. Більшість представників опозиції були змушені залишити країну.

Влада також посилила тиск на незалежні ЗМІ та позбавила акредитації безліч кореспондентів з міжнародних інформаційних організацій.

Раніше цього тижня було заблоковано сайт найбільшого незалежного ЗМІ Білорусі Tut.by, вдома у кількох його редакторів пройшли обшуки. 21 травня суд присудив 15-денний арешт репортеру, який висвітлював ці обшуки.

Білоруська асоціація журналістів заявила, що 27 працівників засобів масової інформації зараз перебувають за ґратами, де або чекають суду, або відбувають покарання.