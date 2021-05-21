У Білорусі затримали 15 осіб, пов'язаних зі «справою TUT.BY»

У Білорусі у «справі TUT.BY» наразі затримано 15 осіб.

Про це повідомив співзасновник порталу Кирило Волошин на пресконференції у п'ятницю, передає Укрінформ з посиланням на Интерфакс-Запад.

"На цей час затриманими вважаються 15 осіб. Серед цих 15 людей не всі є співробітниками TUT.BY", - сказав Волошин.

Він уточнив, що серед затриманих генеральний директор компанії ТОВ "Тут Бай Медіа" Людмила Чекіна, головний бухгалтер, головний редактор TUT.BY Марина Золотова та її заступниця Ольга Лойко, журналіст Олена Толкачова.

"Перебувають там з мало зрозумілих нам причин програмісти. Перебувають люди, не пов'язані з TUT.BY. Як, наприклад, директор афілійованої з нами компанії Hoster.by", - повідомив співзасновник порталу.

Він також нагадав, що під домашнім арештом перебуває Юлія Чернявська - вдова засновника порталу Юрія Зіссера.

За словами Волошина, таке ставлення до TUT.BY "є актом убивства ненависного владі медіа, яке завжди чесно, відкрито і максимально швидко публікувало інформацію про те, що відбувається в країні".

Співзасновник порталу повідомив, що редакція TUT.BY продовжує роботу в соціальних мережах.

"Зараз нам не вдається, не маємо ми можливості відновити портал у вигляді дзеркала, під іншою адресою. Зникнення доступу до наших серверів схоже на рейдерське захоплення", - заявив Волошин.

Він додав: "Навіть якщо міністерство інформації винесло рішення про блокування TUT.BY на території Білорусі, іноземні користувачі повинні мати можливість заходити на сайт, як і співробітники компанії, власники компанії. Але цього не відбувається.

Говорячи про подальші кроки, Волошин зазначив, що планується "лагодити мобільні додатки на всіх платформах, оскільки вони не публікують оновлений контент".

"Будемо якимось чином відновлювати TUT.BY на іншому домені і звертатися до Міністерства інформації за офіційною постановою з переліком новин, які вони вважають такими, що порушують законодавство", - сказав він і уточнив, що можливо, ці статті доведеться видалити, щоб запустити роботу TUT.BY, як раніше вчинили інші видання.

Волошин також не виключив переїзду частини команди за кордон.

Як повідомляв Укрінформ, 18 травня, сайт білоруського порталу TUT.BY був заблокований, а в офісі та у домівках його співробітників правоохоронці провели обшуки. Журналістів звинувачують в ухилянні від сплати податків.