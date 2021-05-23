Поляків телефоном переконуватимуть вакцинуватися проти COVID-19

У Польщі планують заохочувати людей вакцинуватися проти коронавірусу адресними телефонними дзвінками, які здійснюватимуться Національним фондом здоров’я чи іншими суб’єктами.

Про це в ефірі радіо Rmf24 повідомив міністр охорони здоров’я Польщі Адам Недзельський, передає Укрінформ.

“Ми думаємо про організацію так званої outbound-кампанії, тобто про телефонні дзвінки, які здійснюватимуться, можливо, Національним фондом здоров’я чи іншими інфолініями, які з нами співпрацюють”, - зазначив Недзельський.

За його словами, вони заохочуватимуть пацієнтів до вакцинації та виявлятимуть проблеми, які люди мають з доступністю до вакцини чи розташованих поблизу пунктів щеплень.

Польський міністр також повідомив, що уряд країни на початку червня оголосить нові послаблення коронавірусних обмежень.

Станом на 22 травня в Польщі виконано вже понад 17,2 млн щеплень, повністю вакцинованими є понад 5,2 млн жителів Польщі.

За останню добу в Польщі інфікувалися коронавірусом 1516 осіб, померла 191 особа. Від початку пандемії інфікувалися понад 2,8 млн осіб, померли понад 72,8 тис.

Фото: РАР