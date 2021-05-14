Польща дозволить COVID-вакцинацію із 16 років
Про це повідомив у п’ятницю глава МОЗ Польщі Адам Недзельський, передає кореспондент Укрінформу.
За його словами, у неділю на сторінці МОЗ Польщі буде відкрито відповідну форму, заповнюючи яку, за згодою батьків, можна буде записати дітей на щеплення.
Недзельський повідомив, що діти з 16-ти років зможуть приходити до пунктів вакцинації без батьків, але їх згода на щеплення дітей до 18-ти років є обов’язковою.
Як повідомлялося, від суботи, 15 травня, у Польщі скасовується обов’язок закривати ніс та уста на вулицях, а також відновлюють роботу літні кафе та ресторани.
Станом на сьогодні в Польщі виконано понад 15 млн щеплень, більше як 4,2 млн осіб отримали вже дві дози вакцини.
Від початку пандемії у Польщі інфікувалися коронавірусом понад 2,8 млн осіб, померли понад 71 тис.
Фото: Global Look Press/Aurelien Morissard