Польща дозволить COVID-вакцинацію із 16 років

З понеділка, 17 травня, у Польщі можна буде записати на щеплення вакциною Pfizer дітей від 16-ти років.

Про це повідомив у п’ятницю глава МОЗ Польщі Адам Недзельський, передає кореспондент Укрінформу.

За його словами, у неділю на сторінці МОЗ Польщі буде відкрито відповідну форму, заповнюючи яку, за згодою батьків, можна буде записати дітей на щеплення.

Недзельський повідомив, що діти з 16-ти років зможуть приходити до пунктів вакцинації без батьків, але їх згода на щеплення дітей до 18-ти років є обов’язковою.

Як повідомлялося, від суботи, 15 травня, у Польщі скасовується обов’язок закривати ніс та уста на вулицях, а також відновлюють роботу літні кафе та ресторани.

Станом на сьогодні в Польщі виконано понад 15 млн щеплень, більше як 4,2 млн осіб отримали вже дві дози вакцини.

Від початку пандемії у Польщі інфікувалися коронавірусом понад 2,8 млн осіб, померли понад 71 тис.

Фото: Global Look Press/Aurelien Morissard