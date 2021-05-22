Макрон під українське «Будьмо!» підняв келих за відкриття літніх терас

Президент Франції Еммануель Макрон підняв келих за довгоочікуване відкриття у країні терас ресторанів під традиційне українське побажання «Будьмо!».

Відповідне відео оприлюднив телеканал BFM TV, повідомляє Укрінформ.

Зокрема, у п'ятницю, 21 травня, Макрон перебував з робочою поїздкою у місті Невер у центральній Франції. На терасі одного із місцевих ресторанів французького лідера пригостили популярним алкогольним коктейлем шпрітц (spritz).

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Щойно Макрон підняв келих і висловив традиційне у таких випадках побажання здоров'я французькою, із натовпу почувся вигук: «Будьмо!».

Президент Франції озирнувся і відреагував: «За Україну!».

Як повідомляв Укрінформ, із 19 травня у Франції розпочався другий етап поступового виходу з режиму карантину. У країні, зокрема, відновили роботу відкриті майданчики (тераси) ресторанів, барів та кафе. Основні приміщення закладів громадського харчування залишаються закритими.