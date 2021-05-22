Макрон під українське «Будьмо!» підняв келих за відкриття літніх терас
Відповідне відео оприлюднив телеканал BFM TV, повідомляє Укрінформ.
Зокрема, у п'ятницю, 21 травня, Макрон перебував з робочою поїздкою у місті Невер у центральній Франції. На терасі одного із місцевих ресторанів французького лідера пригостили популярним алкогольним коктейлем шпрітц (spritz).
Щойно Макрон підняв келих і висловив традиційне у таких випадках побажання здоров'я французькою, із натовпу почувся вигук: «Будьмо!».
Президент Франції озирнувся і відреагував: «За Україну!».
Як повідомляв Укрінформ, із 19 травня у Франції розпочався другий етап поступового виходу з режиму карантину. У країні, зокрема, відновили роботу відкриті майданчики (тераси) ресторанів, барів та кафе. Основні приміщення закладів громадського харчування залишаються закритими.