Макрон під українське «Будьмо!» підняв келих за відкриття літніх терас

Макрон під українське «Будьмо!» підняв келих за відкриття літніх терас

Відео
Укрінформ
Президент Франції Еммануель Макрон підняв келих за довгоочікуване відкриття у країні терас ресторанів під традиційне українське побажання «Будьмо!».

Відповідне відео оприлюднив телеканал BFM TV, повідомляє Укрінформ.

Зокрема, у п'ятницю, 21 травня, Макрон перебував з робочою поїздкою у місті Невер у центральній Франції. На терасі одного із місцевих ресторанів французького лідера пригостили популярним алкогольним коктейлем шпрітц (spritz).

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Щойно Макрон підняв келих і висловив традиційне у таких випадках побажання здоров'я французькою, із натовпу почувся вигук: «Будьмо!».

Президент Франції озирнувся і відреагував: «За Україну!».

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Як повідомляв Укрінформ, із 19 травня у Франції розпочався другий етап поступового виходу з режиму карантину. У країні, зокрема, відновили роботу відкриті майданчики (тераси) ресторанів, барів та кафе. Основні приміщення закладів громадського харчування залишаються закритими.

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