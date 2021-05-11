В Бельгії офіційно оголосили етапи скасування карантинних обмежень

«Комітет зміг встановити широкий літній план заходів з полегшення (обмежень). Цей план базується на двох складових. Перша – це вакцинація, що просувається дуже добре. І друга – це, безумовно, ситуація у відділеннях інтенсивної терапії. Нині чотири з кожних десяти дорослих бельгійців вже отримали, принаймні, одну дозу вакцини, і ця кампанія вакцинації продовжує прискорюватися», - зауважив з цього приводу прем’єр-міністр країни Александр де Кроо (Alexander De Croo).

Як зазначається, бельгійський «літній план послаблень» буде реалізовуватися лише у тому випадку, якщо кількість пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії не перевищуватиме 500 осіб, і кампанія з вакцинації буде просуватися за планом. Якщо ці вимоги будуть дотримані, люди зможуть скористатися певними свободами, яких були позбавлені з початку пандемії.

Зокрема, з 9 червня знову буде дозволено роботу ресторанів і кафе, включаючи обслуговування в приміщеннях, за умови знаходження до 4 осіб за одним столом. При цьому внутрішнє обслуговування має припинятися в таких закладах з 10 вечора, в той час як відкриті тераси можуть обслуговувати відвідувачів до 11.30. Крім того, будуть також відкриті розважальні та фітнес-центри, казино, кінотеатри, театри.

Люди отримують право приймати вдома до 4 гостей, при цьому ці чотири людини не повинні належати до замкненої «соціальної бульбашки», наприклад, до однієї родини.

Будуть змінені правила дистанційної праці, і раз на тиждень буде дозволено працювати на «штатному» робочому місці, хоча одночасне знаходження персоналу закладу у такому випадку не має перевищувати 20 відсотків.

Заходи у закритих приміщеннях будуть дозволені за присутності до 200 осіб, але за умови їх статичної розсадки і «соціальній дистанції» та за наявності захисних масок. На свіжому повітрі зможуть збиратися до 400 людей, але також за умови носіння масок та дотримання безпечної дистанції. Релігійні церемонії, весілля та похоронні процесії можуть відбуватися за присутності до 100 людей у приміщеннях і до 200 – на повітрі.

Цікаво, що будуть також дозволені маніфестації та демонстрації, але у кількості лише до 100 осіб та пересування за заздалегідь погодженими маршрутами.

З 1-го липня віддалений режим роботи вже не буде обов’язковим, хоча й залишатиметься рекомендованим. Дозволена кількість людей на заходах у приміщеннях зросте до 2000 осіб. Будуть зняті обмеження та роботу магазинів. Буде дозволено проводити вечірки у кількості до 100 учасників.

З 30 липня у приміщеннях можуть збиратися вже до 3000 осіб, з тими ж масками та з дотриманням дистанції, на повітрі – до 5000 осіб. Знову почнуть роботу ярмарки.

З 13 серпня будуть дозволено проведення великих заходів, таких як фестивалі, але люди допускатимуться на такі заходи за умови надання сертифікату вакцинації, імунітету або негативного тесту на коронавірус.

З 1-го вересня будуть дозволені практично всі публічні заходи, але за умови наявності у людей імунних сертифікатів або негативних тестів. Розпочнеться «нормальний» навчальний процес у школах.

Як наголосив Де Кроо, Уряд Бельгії буде намагатися послаблювати обмеження там, де це можливо, але така можливість буде відкриватися лише за покращення епідеміологічної ситуації.

Як повідомлялося, у світі виявлено 160 080 091 випадок зараження коронавірусом, зокрема 3 324 912 летальних, одужали 137 817 318 осіб.