Ексгенпрокурора Албанії засудили на два роки за неправдиві декларації
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Balkan Insight.
Так, 52-річний ексчиновник став найвищим в Албанії посадовцем, якого визнано винним та ув’язнено в подібній справі. Вирок був винесений албанським спеціальним судом з боротьби проти організованої злочинності та корупції цього четверга. Крім того, у колишнього генпрокурора конфісковують все майно.
Сам Ллалла був присутній у судовій залі в момент винесення вироку. Він відмовився надавати ЗМІ будь-які коментарі.
Ллалла був призначений генеральним прокурором у 2012 році та займав цю посаду до 2017 року, коли закінчився його п'ятирічний мандат. У лютому 2017 року, коли Албанія працювала над своєю реформою правосуддя, тодішній посол США в Тирані Дональд Лу назвав його «ворогом реформи».
Ллалла заявив, що посол чинить на нього «типовий соросівський тиск».
У 2018 році Державний департамент США оголосив його «персоною нон грата», він став першим відомим албанським чиновником, якому заборонили в'їзд в США за підозрою в причетності до «значної корупції».
Прокурори почали розслідування відносно нього в березні 2018 року і видали розпорядження про арешт квартири в портовому місті Дуррес і 22 000 квадратних метрів землі біля Тирани.
В рамках процесу реформи правосуддя Албанія звільнила безліч суддів і прокурорів, в основному через незрозумілі особисті або сімейні багатства. Більшість з них тільки позбулися роботи.
Фото: Tirana Times