Ексгенпрокурора Албанії засудили на два роки за неправдиві декларації

Колишній албанський генеральний прокурор Адріатік Ллалла отримав 2 роки тюремного ув’язнення за неправдиві дані у своїх майнових деклараціях.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Balkan Insight.

Так, 52-річний ексчиновник став найвищим в Албанії посадовцем, якого визнано винним та ув’язнено в подібній справі. Вирок був винесений албанським спеціальним судом з боротьби проти організованої злочинності та корупції цього четверга. Крім того, у колишнього генпрокурора конфісковують все майно.

Сам Ллалла був присутній у судовій залі в момент винесення вироку. Він відмовився надавати ЗМІ будь-які коментарі.

Ллалла був призначений генеральним прокурором у 2012 році та займав цю посаду до 2017 року, коли закінчився його п'ятирічний мандат. У лютому 2017 року, коли Албанія працювала над своєю реформою правосуддя, тодішній посол США в Тирані Дональд Лу назвав його «ворогом реформи».

Ллалла заявив, що посол чинить на нього «типовий соросівський тиск».

У 2018 році Державний департамент США оголосив його «персоною нон грата», він став першим відомим албанським чиновником, якому заборонили в'їзд в США за підозрою в причетності до «значної корупції».

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Прокурори почали розслідування відносно нього в березні 2018 року і видали розпорядження про арешт квартири в портовому місті Дуррес і 22 000 квадратних метрів землі біля Тирани.

В рамках процесу реформи правосуддя Албанія звільнила безліч суддів і прокурорів, в основному через незрозумілі особисті або сімейні багатства. Більшість з них тільки позбулися роботи.

Фото: Tirana Times