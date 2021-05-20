Реєстр корупціонерів у квітні поповнився на 520 осіб - НАЗК

Протягом минулого місяця до Реєстру корупціонерів було внесено 520 записів стосовно осіб, яких притягнуто до відповідальності за корупційні правопорушення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

"Із 1 по 30 квітня 2021 року до Реєстру корупціонерів внесено 520 записів стосовно осіб, яких притягнуто до відповідальності за корупційні правопорушення (126 - до кримінальної та 394 - до адміністративної відповідальності)", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, 82 особи були внесені до реєстру за пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди, 17 - за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди, 12 - за зловживання впливом.

За корупційними статтями Кодексу про адміністративні правопорушення найбільше осіб - 370 - внесено до Реєстру корупціонерів через несвоєчасне подання декларації без поважних причин. Через порушення вимог щодо запобігання і врегулювання конфлікту інтересів до реєстру внесено 22 особи.

Зазначається, що найчастіше до реєстру потрапляли депутати місцевих рад - 200 осіб, посадові особи місцевого самоврядування - 24, працівники Національної поліції або поліцейські - 28, держслужбовці й присяжні - по 20 осіб.

Читайте також: НАЗК отимало 47 звітів партій у квітні

Загалом з початку року НАЗК внесло до Реєстру корупціонерів 2 343 записи. Станом на 18 травня в ньому налічується 36 818 записів, з них 5 970 – за кримінальними корупційними правопорушеннями та 12 875 – за адміністративними.

Як повідомлялося, 11 березня НАЗК презентувало оновлений Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (Реєстр корупціонерів).