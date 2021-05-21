Іспанія завернула назад у Марокко понад шість тисяч мігрантів

Більшість мігрантів, які прибули цього тижня в іспанський північноафриканський анклав Сеута, повернулися в Марокко.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка сказав, що ситуація в Сеуті стала набагато спокійнішою і що влада працює, щоб допомогти неповнолітнім та іншим вразливим людям, які все ще знаходяться на території.

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За тиждень до Сеути з Марокко в'їхало близько 8 000 людей, 6 500 з них уже відправили назад.

Як повідомлялося раніше, Іспанія розгорнула війська після того, як рекордні 8 тисяч мігрантів з Марокко увійшли в Сеуту через послаблення прикордонного контролю.

Фото: bayradio.fm