Іспанія розгорнула війська через наплив мігрантів з Марокко

Іспанія розгорнула війська після того, як рекордні 8 тисяч мігрантів з Марокко увійшли в Сеуту за останні два дні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Міністр внутрішніх справ Фернандо Гранде-Марласка заявив, що 200 військовослужбовців плюс 200 додаткових поліцейських були розгорнуті для допомоги прикордонним силам Сеути чисельністю 1100 осіб.

Іспанія залучила війська через кризу з мігрантами з Марокко / Фото: Jalal Morchidi, Diego Radames, Anadolu Ajansı

Іспанська влада заявляє, що близько половини мігрантів уже були відправлені назад у Марокко.

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Як зазначає видання, Марокко відкликало свого посла для консультацій після того, як міністр закордонних справ Іспанії заявив посланнику про свою «відразу» до того, що сталося.

Раніше повідомлялося, що приблизно 5 тисяч мігрантів, серед яких близько тисячі неповнолітніх, цього понеділка нелегально потрапили з Марокко на територію іспанського північноафриканського ексклава Сеута. Це абсолютний рекорд за одну добу. Для порівняння, з 1 січня по 15 травня поточного року в Сеуту потрапили лише 475 мігрантів.

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Глава уряду Іспанії Педро Санчес скасував свій візит до Парижа, а натомість вирушив у Сеуту, щоб урегулювати кризу.

Фото: Jalal Morchidi, Diego Radames, Anadolu