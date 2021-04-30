З моря поблизу Лівії урятували майже 100 мігрантів

Берегова охорона Лівії урятувала з Середземного моря поблизу узбережжя країни 99 незаконних мігрантів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Сіньхуа.

“Лівійська берегова охорона у четвер урятувала 99 незаконних мігрантів із моря поблизу західного узбережжя міста Меліта, коли їх човен почав тонути”, - йдеться у матеріалі.

За день до цього з моря було урятовано ще 108 незаконних мігрантів.

“Тисячі мігрантів обирають Лівію як відправний пункт для перетину Середземного моря на шляху до Європи. Понад 6 тисяч незаконних мігрантів було урятовано з моря поблизу Лівії цього року”, - стверджує агентство.

Читайте також: Колумбія надасть правовий статус венесуельським мігрантам

Після доправлення на берег врятованих зазвичай відправляють до переповнених центрів, розташованих у різних регіонах країни, попри регулярні заклики міжнародної спільноти із закриття цих центрів.

Фото: twitter.com/msehlisafa