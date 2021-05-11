У Португалії засудили інспекторів за вбивство мігранта з України

Суд у Португалії засудив трьох інспекторів міграційної служби країни до ув'язнення строком від семи до дев'яти років за вбивство українського мігранта після затримання в аеропорту Лісабона.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

Трьох інспекторів визнали винними у завданні тяжких тілесних ушкоджень під час допиту, що призвело до смерті 40-річного українця. Двоє з чоловіків отримали по дев'ять років ув'язнення, ще один - сім років.

Суд у Лісабоні визнав, що інспектори били ногами та кийками чоловіка, який був у цей момент у наручниках, зламавши таким чином його ребра. Це своєю чергою спричинило його смерть від удушення.

Українець, який став жертвою інспекторів, намагався потрапити в країну без чинної візи у березні 2020 року. Чоловіка затримали після того, як він відмовився сісти на літак для повернення в Україну.