СБУ припинила роботу ботоферми, яка «розганяла» сепаратизм в Одесі

Служба безпеки України викрила та припинила роботу ботоферми та інтернет-агітаторів, які хотіли дестабілізувати ситуацію в Одесі на травневі свята.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті СБУ.

"СБУ знешкодила ботоферму та інтернет-агітаторів, які хотіли дестабілізувати ситуацію в Одесі під час травневих свят", - йдеться у повідомленні.

СБУ припинила роботу ботоферми в Одесі / Фото: СБУ

Так, Служба безпеки України викрила і припинила діяльність мережі інтернет-агітаторів та ботоферми в Одесі. Зловмисники поширювали фейкову інформацію, спрямовану на розпалення міжнаціональної ворожнечі та пропаганди сепаратизму.

"Оперативники спецслужби встановили, що п’ятеро мешканців Одеси виконували замовлення кураторів на зйомку, публікацію та поширення неправдивої інформації про ситуацію в Україні. Планувалося, що сюжети будуть висвітлюватися, серед іншого, у російських ЗМІ. Таким чином зловмисники хотіли створити "потрібну інформаційну картинку" напередодні та під час травневих свят", - додають в СБУ.

Зауважують, що через соцмережі зловмисники поширювали матеріали із закликами до порушення територіальної цілісності та конституційного ладу України, а також розпалювали міжнаціональну ворожнечу.

"За задумом агітаторів, інформаційні матеріали мали створити передумови для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в регіоні на початку травня.Під час обшуків за місцем проживання зловмисників, співробітники СБУ виявили друковані видання, символіку із пропагандою тоталітарного режиму, а також іншу заборонену законодавством продукцію", - зауважують у спецслужбі.

За версією слідства, зловмисники планували розповсюджувати це під час масових травневих заходів.

Також повідомляється, що оперативники СБУ заблокували в Одесі роботу ботоферми. Вона використовувалася для поширення в інформаційному просторі антиукраїнських та інших протиправних закликів. Під час проведення обшуку правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку зі встановленим спеціалізованим програмним забезпеченням, а також телекомунікаційне обладнання.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. За їх результатами прийматимуться відповідні процесуальні рішення.

Заходи з викриття та блокування протиправної діяльності провели під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

Як повідомляв Укрінформ, у середу Російська Федерація намагалася поширити неправдивий наратив про Україну, влаштувавши в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку неофіційний захід із залученням членів Ради Безпеки, присвячений річниці трагедії в Одесі, яка сталася 2 травня 2014 року. До участі в заході в режимі онлайн РФ залучила "свідків" та "учасників" подій, більшість із яких переховуються від правоохоронних органів України на підконтрольних РФ територіях або в Росії. Члени Радбезу ООН ухвалили спільну заяву, у якій засудили дії Росії.