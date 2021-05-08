СБУ припинила роботу ботоферми, яка «розганяла» сепаратизм в Одесі

СБУ припинила роботу ботоферми, яка «розганяла» сепаратизм в Одесі

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Укрінформ
Служба безпеки України викрила та припинила роботу ботоферми та інтернет-агітаторів, які хотіли дестабілізувати ситуацію в Одесі на травневі свята.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті СБУ.

"СБУ знешкодила ботоферму та інтернет-агітаторів, які хотіли дестабілізувати ситуацію в Одесі під час травневих свят", - йдеться у повідомленні.

СБУ припинила роботу ботоферми в Одесі / Фото: СБУ

Так, Служба безпеки України викрила і припинила діяльність мережі інтернет-агітаторів та ботоферми в Одесі. Зловмисники поширювали фейкову інформацію, спрямовану на розпалення міжнаціональної ворожнечі та пропаганди сепаратизму.

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"Оперативники спецслужби встановили, що п’ятеро мешканців Одеси виконували замовлення кураторів на зйомку, публікацію та поширення неправдивої інформації про ситуацію в Україні. Планувалося, що сюжети будуть висвітлюватися, серед іншого, у російських ЗМІ. Таким чином зловмисники хотіли створити "потрібну інформаційну картинку" напередодні та під час травневих свят", - додають в СБУ.

Зауважують, що через соцмережі зловмисники поширювали матеріали із закликами до порушення територіальної цілісності та конституційного ладу України, а також розпалювали міжнаціональну ворожнечу.

"За задумом агітаторів, інформаційні матеріали мали створити передумови для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в регіоні на початку травня.Під час обшуків за місцем проживання зловмисників, співробітники СБУ виявили друковані видання, символіку із пропагандою тоталітарного режиму, а також іншу заборонену законодавством продукцію", - зауважують у спецслужбі.

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За версією слідства, зловмисники планували розповсюджувати це під час масових травневих заходів.

Також повідомляється, що оперативники СБУ заблокували в Одесі роботу ботоферми. Вона використовувалася для поширення в інформаційному просторі антиукраїнських та інших протиправних закликів. Під час проведення обшуку правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку зі встановленим спеціалізованим програмним забезпеченням, а також телекомунікаційне обладнання.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. За їх результатами прийматимуться відповідні процесуальні рішення.

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Заходи з викриття та блокування протиправної діяльності провели під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

Як повідомляв Укрінформ, у середу Російська Федерація намагалася поширити неправдивий наратив про Україну, влаштувавши в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку неофіційний захід із залученням членів Ради Безпеки, присвячений річниці трагедії в Одесі, яка сталася 2 травня 2014 року. До участі в заході в режимі онлайн РФ залучила "свідків" та "учасників" подій, більшість із яких переховуються від правоохоронних органів України на підконтрольних РФ територіях або в Росії. Члени Радбезу ООН ухвалили спільну заяву, у якій засудили дії Росії.

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