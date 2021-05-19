Марокко закриває прикордонний перехід з Іспанією через наплив мігрантів

Поліція Марокко заблокувала прикордонний перехід з Іспанією після того, як рекордні 8 тисяч мігрантів з Марокко увійшли до міста Сеута.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція EFE.

Сьогодні марокканська поліція опечатала прикордонний перехід Тараджал, який упродовж останніх днів дозволив 8 000 мігрантів незаконно потрапити до іспанського міста Сеута.

Уряд Марокко не коментує, як міг статися такий великий наплив нелегальних мігрантів до іспанського міста.

Іспанія залучила війська через кризу з мігрантами з Марокко / Фото: Jalal Morchidi, Diego Radames, Anadolu Ajansı

Як зазначає видання, Марокко відкликало свого посла для консультацій після того, як міністр закордонних справ Іспанії заявив посланнику про свою «відразу» до того, що сталося.

Раніше повідомлялося, що приблизно 5 тисяч мігрантів, серед яких близько тисячі неповнолітніх, цього понеділка нелегально потрапили з Марокко на територію іспанського північноафриканського ексклава Сеута. Це абсолютний рекорд за одну добу. Для порівняння, з 1 січня по 15 травня поточного року в Сеуту потрапили лише 475 мігрантів.

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Глава уряду Іспанії Педро Санчес скасував свій візит до Парижа, а натомість вирушив у Сеуту, щоб урегулювати кризу.

Фото: bayradio.fm