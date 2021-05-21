Карельському історику Дмитрієву присудили Премію свободи ім. Сахарова

Карельському історику Дмитрієву присудили Премію свободи ім. Сахарова

Укрінформ
Норвезький Гельсінський комітет присудив Премію свободи імені Сахарова керівнику карельського "Меморіалу", який відбуває ув'язнення в РФ, Юрію Дмитрієву.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті організації.

«До 100-річчя з дня народження Андрія Сахарова Норвезький Гельсінський комітет вручить історику і дисиденту Юрію Дмитрієву премію Сахарова 2021 року», - йдеться в повідомленні.

У ньому також наголошується, що «робота Дмитрієва щодо так званих ліквідацій у сталінську епоху вважається нинішнім російським урядом настільки небезпечною, що проти нього сфабрикували обвинувачення в педофілії і сексуальному насильстві».

Генеральний секретар комітету Гейр Хеннеланд, коментуючи рішення про присудження премії Дмитрієву, зазначив: «З часу, коли Андрій Сахаров був політичним в'язнем, коли боровся за те, щоб його країна подивилася в обличчя своєму минулому й усвідомила важливість документування правди для запобігання нових злочинів, тягнеться пряма ниточка до сьогоднішньої боротьби Юрія Дмитрієва в сучасній Росії".

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Вручення нагороди заплановано на 29 жовтня, церемонія пройде в Осло.

Премія заснована в 1980 році за згодою і за підтримки самого академіка Сахарова. Її мета - допомогти людям, яких переслідують за свою позицію, висловлювання і віру. Норвезький Гельсінський комітет присуджує премію з 1984 року.

Дмитрієв знаходиться під вартою з 2016 року. З кінця 1980-х років, будучи керівником карельського відділення правозахисної організації «Меморіал», він досліджував місця масових розстрілів у Сандармоху, в тому числі, українських діячів культури, названих згодом представниками "Розстріляного Відродження".

Перша кримінальна справа з обвинувачення Дмитрієва в дитячій порнографії, заведена в 2016 році, закінчилася навесні 2018 року виправдувальним вироком. Але це рішення було скасовано в червні 2018 року, до нього було додано обвинувачення в розпусному поводженні з дітьми. 22 липня 2020 року Дмитрієва засудили до трьох з половиною років, що дало б змогу звільнити його в листопаді 2020 року.

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Однак Верховним судом Республіки Карелія у другій інстанції Дмитрієв був засуджений до 13 з половиною років ув'язнення. Крім того, за кількома статтями справу відправили ​​на новий розгляд.

«Меморіал» та інші правозахисні організації класифікували це рішення як політично мотивоване, тим паче що судовий процес був в основному закритим для громадськості.

16 лютого захист Юрія Дмитрієва заявив, що оскаржить у Верховному суді РФ рішення касаційної інстанції, яка залишила в силі обвинувальний вирок йому.

У березні юристи "Меморіалу" надіслали в ЄСПЛ скаргу на вирок Дмитрієву. Вони стверджують, що в його справі порушені відразу чотири статті Конвенції про захист прав людини й основних свобод.

Глава карельського "Меморіалу" провини не визнає. В ЄС пов'язували його кримінальне переслідування з правозахисною діяльністю.

Фото з сайту nhc.no

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