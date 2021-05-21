Карельському історику Дмитрієву присудили Премію свободи ім. Сахарова

Норвезький Гельсінський комітет присудив Премію свободи імені Сахарова керівнику карельського "Меморіалу", який відбуває ув'язнення в РФ, Юрію Дмитрієву.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті організації.

«До 100-річчя з дня народження Андрія Сахарова Норвезький Гельсінський комітет вручить історику і дисиденту Юрію Дмитрієву премію Сахарова 2021 року», - йдеться в повідомленні.

У ньому також наголошується, що «робота Дмитрієва щодо так званих ліквідацій у сталінську епоху вважається нинішнім російським урядом настільки небезпечною, що проти нього сфабрикували обвинувачення в педофілії і сексуальному насильстві».

Генеральний секретар комітету Гейр Хеннеланд, коментуючи рішення про присудження премії Дмитрієву, зазначив: «З часу, коли Андрій Сахаров був політичним в'язнем, коли боровся за те, щоб його країна подивилася в обличчя своєму минулому й усвідомила важливість документування правди для запобігання нових злочинів, тягнеться пряма ниточка до сьогоднішньої боротьби Юрія Дмитрієва в сучасній Росії".

Вручення нагороди заплановано на 29 жовтня, церемонія пройде в Осло.

Премія заснована в 1980 році за згодою і за підтримки самого академіка Сахарова. Її мета - допомогти людям, яких переслідують за свою позицію, висловлювання і віру. Норвезький Гельсінський комітет присуджує премію з 1984 року.

Дмитрієв знаходиться під вартою з 2016 року. З кінця 1980-х років, будучи керівником карельського відділення правозахисної організації «Меморіал», він досліджував місця масових розстрілів у Сандармоху, в тому числі, українських діячів культури, названих згодом представниками "Розстріляного Відродження".

Перша кримінальна справа з обвинувачення Дмитрієва в дитячій порнографії, заведена в 2016 році, закінчилася навесні 2018 року виправдувальним вироком. Але це рішення було скасовано в червні 2018 року, до нього було додано обвинувачення в розпусному поводженні з дітьми. 22 липня 2020 року Дмитрієва засудили до трьох з половиною років, що дало б змогу звільнити його в листопаді 2020 року.

Однак Верховним судом Республіки Карелія у другій інстанції Дмитрієв був засуджений до 13 з половиною років ув'язнення. Крім того, за кількома статтями справу відправили ​​на новий розгляд.

«Меморіал» та інші правозахисні організації класифікували це рішення як політично мотивоване, тим паче що судовий процес був в основному закритим для громадськості.

16 лютого захист Юрія Дмитрієва заявив, що оскаржить у Верховному суді РФ рішення касаційної інстанції, яка залишила в силі обвинувальний вирок йому.

У березні юристи "Меморіалу" надіслали в ЄСПЛ скаргу на вирок Дмитрієву. Вони стверджують, що в його справі порушені відразу чотири статті Конвенції про захист прав людини й основних свобод.

Глава карельського "Меморіалу" провини не визнає. В ЄС пов'язували його кримінальне переслідування з правозахисною діяльністю.

Фото з сайту nhc.no