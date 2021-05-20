Кількість загиблих у секторі Газа зросла до 232, поранених - до 1900
Про це повідомляє BBC з посиланням на міністерство охорони здоров'я у секторі Газа, передає Укрінформ.
Згідно з оновленим підрахунком, серед загиблих - 65 дітей. Окрім того під час бойових дій 1 900 людей були поранені.
Згідно з цими даними, в Ізраїлі загинули 12 людей, зокрема двоє дітей.
Як повідомлялося, 7 травня після завершення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати та сльозогінний газ. Після цього бойовики організації ХАМАС, яка контролює сектор Газа, завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю. Ізраїльські військово-повітряні сили завдали у відповідь авіаударів по цілях у секторі Газа.
Ізраїль повідомив про 10 загиблих унаслідок обстрілу. За оцінкою ВООЗ, в секторі Газа загинули 222 людини, ще 6 046 осіб отримали травми.
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