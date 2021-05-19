Байден має вимагати від Путіна звільнити політв’язнів – Кара-Мурза

Звільнення утримуваних у РФ політичних в’язнів має стати однією із ключових тем під час можливої зустрічі президента США Джо Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним.

Таку думку висловив керівник ради Фонду Бориса Нємцова Володимир Кара-Мурза-молодший під час віртуальної дискусії, організованої Центром Вілсона у Вашингтоні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Що б вони не обговорювали, з чим би не вийшли після цього саміту, слід упевнитися в наявності переліку конкретних імен осіб, незаконно й несправедливо затриманих у Росії силовиками, які мають бути звільнені за результатами зустрічі”, - заявив Кара-Мурза.

На його переконання, навіть президент Байден "має досягти конкретного результату у цьому питанні”.

У цьому зв'язку Кара-Мурза нагадав, що український режисер Олег Сенцов був звільнений завдяки особистому втручанню президента Франції Еммануеля Макрона, а звільнення Михайла Ходорковського домоглася канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Як повідомляв Укрінформ, 13 квітня президент США Джо Байден запропонував Володимиру Путіну провести зустріч влітку в Європі, щоби обговорити всі питання, які викликають занепокоєння у Сполучених Штатів.