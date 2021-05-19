До Ради Європи направили листа про «лавину репресій» в Росії

Представники Громадянського форуму ЄС - Росія наполягають на дотриманні Москвою зобов'язань у рамках членства в Раді Європи і припиненні "лавини репресій" у країні.

Про це повідомляє Укрінформ, у розпорядженні якого є відкритий лист Форуму.

«Взяття Олексія Навального під варту і вирок у січні 2021 року, що порушує вироки Європейського суду з прав людини, висвітили давню проблему: невиконання (Росією - ред.) рішень ЄСПЛ, які вважаються політично незручними. Відтоді пішла лавина репресій проти мирних демонстрантів і співробітників правозахисних НУО, журналістів та адвокатів», - наголошують автори послання.

Представники Громадського форуму відзначають, що серія звернень комісара Ради Європи з прав людини (Дуні Міятович) і спільні заяви керівництва Ради у справі Навального, найімовірніше, нічого не змінили.

Автори звернення стверджують, що Росія повинна повною мірою визнати свою відповідальність в рамках членства в Раді Європи і відмовитися від політики репресій проти представників громадянського суспільства.

Лист був направлений відповідальним особам Німеччини напередодні засідання Комітету міністрів (закордонних справ) Ради Європи, яке має відбутися 21 травня. Досі в цьому Комітеті головує ФРН, тому лист адресований, в першу чергу, главі МЗС Німеччини Гайко Маасу, а також державному міністру, спеціальному представнику федерального уряду Німеччини при головуванні в Комітеті міністрів Ради Європи Міхаелю Роту. Лист був підготовлений 14 травня. Підписи під зверненням поставили координатор ініціативної групи форуму Ральф дю Лонг і його виконавчий директор Анна Севортьян.

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Громадянський форум ЄС - Росія об'єднує понад 180 некомерційних організацій з Росії та країн Євросоюзу. Він був створений у 2011 році. Мета Форуму - «зміцнювати взаємодію між організаціями громадянського суспільства та сприяти інтеграції між Росією і ЄС, що базується на спільних цінностях плюралістичної демократії, верховенства права, прав людини і соціальної справедливості».

Нагадаємо, що в 2015 році ПАРЄ позбавила Росію права участі в своїй роботі через «анексію Криму та підтримку сепаратистів на сході України».

У січні цього року Асамблея підтвердила повноваження російської делегації в повному обсязі, мотивуючи це необхідністю зберігати можливості збереження прав людини в РФ. У резолюції про відновлення повноважень росіян йшлося, що рішення не є визнанням анексії Кримського півострова. У тому ж документі парламентарі, крім іншого, розкритикували Росію за зміни в Конституції, які встановлюють пріоритет російського права над міжнародним. ПАРЄ також засудила поправки до російського законодавства щодо некомерційних організацій і засобів масової інформації.