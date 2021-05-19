Зустріч Блінкена й Лаврова відбудеться ввечері 19 травня - Держдеп

Анонсована зустріч глав зовнішньополітичних відомств США й Росії відбудеться ввечері середи, 19 травня, на полях Арктичного саміту в столиці Ісландії.

Про це йдеться в оприлюдненому розкладі роботи керівництва Держдепартаменту США, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Зокрема, в графіку сказано, що переговори Блінкена й Лаврова відбудуться в другій половині дня. На початку переговорів до зйомок будуть допущені камери з офіційних пулів обох сторін. Зазвичай решта зустрічі відбувається за зачиненими дверима.

Відомо також, що Ентоні Блінкена в Ісландії супроводжує керівник Бюро у справах Європи та Євразії Держдепартаменту посол Філіп Рікер.

Як повідомляв Укрінформ, 19-20 травня в Рейк’явіку відбудеться міністерська зустріч Арктичної ради. Раніше були озвучені плани провести в її рамках зустріч Блінкена й Лаврова, однак точна дата не називалася.