Блінкен і Лавров планують зустрітися наступного тижня – Держдеп

Держсекретар США Ентоні Блінкен планує зустрітися з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим на полях засідання Арктичної ради 19-20 травня в Рейк’явіку в межах турне глави Держдепу до Данії, Ісландії й Гренландії.

Про це повідомили в зовнішньополітичному відомстві США, передає Укрінформ.

«Під час перебування в Рейк'явіку (Ісландія – ред.) держсекретар Блінкен візьме участь у міністерській зустрічі Арктичної ради, яка відбудеться 19-20 травня… Крім того, держсекретар проведе двосторонні зустрічі з представникам інших арктичних держав (до яких входить і Росія – ред.)», - зауважили в п’ятницю в Держдепартаменті США.

За попередньою інформацією американського відомства щодо останньої телефонної розмови Блінкена й Лаврова від 12 травня, підтверджується, що представники США й Росії планують побачитися в Ісландії. Зокрема, уточнюється, що сторони «обговорили майбутнє засідання Арктичної ради на міністерському рівні, де вони зустрінуться наступного тижня».

У МЗС Росії у цьому зв'язку зазначили, що планують «окрему двосторонню зустріч» глав зовнішньополітичних відомств РФ і США.

Як повідомляв Укрінформ, під час останнього спілкування телефоном держсекретар Блінкен попередив Лаврова, що Сполучені Штати рішуче захищатимуть своїх громадян, а також національні інтереси у відповідь на зловмисні дії Росії, які шкодять США та їхнім союзникам.