Міністри оборони США й Ізраїлю обговорили ескалацію на Близькому Сході

Глави оборонних відомств США й Ізраїлю 18 травня обговорили загострення конфлікту на Близькому Сході, а також можливі шляхи деескалації.

Про це йдеться в повідомленні Пентагону, оприлюдненому за результатами розмови міністрів Ллойда Остіна й Бенджаміна Ганца, повідомляє Укрінформ.

«Міністр Остін підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами права Ізраїлю на самозахист та на оборону ізраїльського цивільного населення, а також висловив жаль з приводу загибелі невинних ізраїльтян і палестинців», - поінформували в американському оборонному відомстві.

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Крім того, повідомляється, що міністр оборони США «висловив підтримку деескалації конфлікту, а також відновленню миру».

Як повідомляв Укрінформ, упродовж минулого тижня ХАМАС, «Ісламський джихад» та інші палестинські угруповання випустили близько 3 тис. ракет по ізраїльській території. Обстрілу зазнали Єрусалим, Тель-Авів та інші міста. У відповідь ізраїльські військові застосовують високоточні авіаудари.

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Ізраїль повідомив про 10 загиблих унаслідок обстрілу, серед них двоє дітей.

За даними палестинської сторони, у секторі Газа загинули понад 200 осіб, серед яких більш як 50 неповнолітніх.