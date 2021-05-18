Байден висловився за припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС

Президент США Джо Байден висловив підтримку щодо припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, що відбулася в понеділок.

Про це передає кореспондент Укрінформу.

«Президент підтвердив свою тверду підтримку права Ізраїлю на захист від цільових ракетних обстрілів. Президент привітав зусилля щодо боротьби з насильством між різними громадами та відновлення спокою в Єрусалимі», - йдеться в повідомленні Білого дому.

Байден також закликав Ізраїль забезпечити захист мирних жителів під час конфлікту.

Лідери також обговорили хід воєнних операцій Ізраїлю проти ХАМАС та інших терористичних угруповань в Газі, взаємодію США з Єгиптом та іншими партнерами щодо врегулювання конфлікту.

Раніше адміністрація Байдена уникала використання терміну «припинення вогню».