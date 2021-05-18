Коронавірус в Італії забрав вже понад 124 тисячі життів

В Італії внаслідок ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою COVID-19, померли вже 124 497 людей, з них упродовж останньої доби - 201.

Як передає Укрінформ, про це інформує агенція ANSA.

Упродовж останньої доби в Італії було зафіксовано 4 452 нових випадків хвороби COVID-19. Загальна кількість підтверджених випадків хвороби з початку пандемії в країні наразі становить 4 167 025.

Подолати коронавірусну хворобу в Італії, за добовою статистикою, зміг ще 11 831 пацієнт. Загалом в країні цю недугу вже здолали 3 727 220 людей.

Протягом останніх 24 годин в Італії було зроблено 262 864 тестів на хворобу COVID-19.

Як повідомлялося, загалом від початку пандемії у світі підтверджено станом на 18 травня 164 283 440 випадків COVID-19, з них 3 404 746 летальних. Від хвороби одужали 143 021 999 осіб.

Фото: ansa.it