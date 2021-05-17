Лукашенко дозволив силовикам застосовувати бойову техніку та зброю на протестах

Олександр Лукашенко підписав закон "Про зміну законів з питань гарантування національної безпеки Республіки Білорусь", який дозволяє силовикам застосовувати під час припинення масових заворушень бойову і спеціальну техніку.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на БЕЛТА.

Документ, який раніше було прийнято Палатою представників і схвалено Радою Республіки, зареєстровано в Національному реєстрі правових актів, що свідчить про його підписання Лукашенком.

Зазначається, що документ вносить зміни до законів, що регулюють діяльність органів внутрішніх справ і ряду інших правоохоронних органів і воєнізованих організацій. У них визначається, що діяльність органів внутрішніх справ є гласною тою мірою, яка це не суперечить вимогам кримінально-процесуального законодавства, законодавства, що визначає порядок адміністративного процесу, законодавства про оперативно-розшукову діяльність.

Також конкретизуються підстави для проведення особистого огляду громадян, огляду речей при них, транспортних засобів. Наприклад, стає можливим проведення такого огляду під час затримання.

Новим законом уточнюються умови і межі застосування фізичної сили, спеціальних засобів, зброї, бойової та спеціальної техніки. Передбачається, що співробітники правоохоронних органів не несуть відповідальності за шкоду, заподіяну в результаті їх застосування, якщо таке застосування здійснювалося відповідно до вимог законодавчих актів, що регулюють діяльність цих органів. Крім того, органи внутрішніх справ наділяються правом застосовувати бойову і спеціальну техніку під час припинення масових заворушень.

Співробітникам органів внутрішніх справ надається право забороняти громадянам здійснення відеозапису, кіно-та фотозйомки для проведення процесуальних дій, забезпечення громадського порядку, особистої та громадської безпеки; вести звуко- і відеозапис навколишнього оточення, в тому числі громадян, під час виконання службових обов'язків.

Основні положення закону набирають чинності через місяць після його офіційного опублікування.

Як повідомлялося, в Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.

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Режим застосовує проти демонстрантів жорстокі репресії і масово заарештовує їх.

Легітимність режиму Лукашенка не була визнана ЄС, США, Україною та більшістю демократичних країн світу.