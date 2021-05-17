Туреччина виходить із локдауну, але зберігає комендантську годину

Локдаун у Туреччині, запроваджений у квітні, закінчився сьогодні о 5 годині ранку. У країні розпочинається послаблення епідеміологічних обмежень відповідно до так званого плану нормалізації.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«План нормалізації діятиме з 05.00 17 травня до 05.00 1 червня», - заявили в МВС Туреччини.

Відповідно до плану, у країні і далі діятиме комендантська година: з 21.00 до 5.00 у будні дні, у вихідні - з 21.00 п'ятниці до 5.00 понеділка. У вихідні магазини та супермаркети працюватимуть з 10 до 17 год.

Люди віком за 65, які отримали обидві дози вакцини проти коронавірусу, а також молодь віком до 18 років можуть виходити на вулицю без обмежень, дотримуючись комендантської години.

Для поїздок між містами під час комендантської години необхідно мати квиток і бронювання готелю.

Обмеження не поширюються на туристів. Проте якщо іноземець має дозвіл на постійне перебування в Туреччині, він мусить дотримуватися обмежень нарівні з громадянами країни.

Ресторани та кафе працюватимуть навинос та здійснюватимуть доставку лише у робочі дні з 07.00 до 20.00. У вихідні можлива лише доставка з 07.00 до півночі.

Басейни, весільні зали, спортзали, кінотеатри у Туреччині не працюватимуть до червня. Торгівельні центри працюватимуть лише у будні дні з 10.00 та 20.00.

Посилені карантинні обмеження діють у Туреччині з 14 квітня. Через значне зростання кількості нових випадків інфікування коронавірусом, яке перевищувало 60 тисяч щодня, керівництво держави прийняло рішення про запровадження повного локдауну.

За минулу добу в країні виявлено понад 10,5 тис. випадків інфікування коронавірусом, 223 пацієнти померли, понад 14,4 тисячі одужали.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 163 721 890 випадків зараження коронавірусом, зокрема 3 393 413 летальних, водночас 142 188 941 особа видужала.

Фото: depositphotos.com