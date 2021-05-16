Вашингтон і Копенгаген занепокоєні посиленням російської військової присутності в Арктиці

Уряди США та Данії поділяють занепокоєння щодо зростання російської військової присутності в Арктиці.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві Державного департаменту з нагоди візиту Державного секретаря Ентоні Блінкена до Данії.

"Сполучені Штати та Королівство Данія поділяють занепокоєння щодо зростання російської військової присутності в Арктиці. Ми погоджуємося з важливістю захисту чутливої критичної інфраструктури у регіоні", - йдеться у заяві.

Окрім того, Сполучені Штати вітають нещодавнє рішення уряду Данії інвестувати 245 мільйонів доларів в обороноздатність Північної Атлантики та Арктики, підкресливши взаємне зобов'язання країн зробити Арктику "стабільною та безпечною".

У ході візиту до Данії Ентоні Блінкен 16-17 та 20 травня 2021 року матиме перемовини з головою уряду Королівства Данія Метте Фредеріксеном та очільником МЗС країни - Єппе Кофодом.

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Як повідомлялося, Держсекретар США Ентоні Блінкен планує зустрітися з очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим на полях засідання Арктичної ради 19-20 травня у Рейк’явіку в межах турне голови Держдепу до Данії, Ісландії та Гренландії.