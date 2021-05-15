ЄС закликає уряд Ефіопії вивести війська з бунтівного регіону

Віцепрезидент Єврокомісії Жозеп Боррель та єврокомісар з питань кризового менеджменту Янез Ленарчич закликали уряд Ефіопії відкрити гуманітарний доступ до регіону Тиграй та вивести звідти війська.

Як повідомляє Укрінформ, спільну заяву Борреля і Ленарчича оприлюднила у п’ятницю Європейська служба зовнішніх дій.

«ООН підтверджує, що військові сили перешкоджають гуманітарному доступу до регіону Тиграй. ЄС постійно закликає до повного гуманітарного доступу до всіх регіонів, а також до негайного виведення ефіопських військ», - йдеться у документі.

За словами представників Єврокомісії, офіційна влада Ефіопії зобов’язалася виконати обидві ці вимоги, але насправді військові продовжують блокування, перешкоджаючи міжнародному доступу до цих аграрних регіонів, де гуманітарна криза сягнула найгіршого рівня. Населення регіону потребує негайної надзвичайної допомоги харчовими продукти. За даними ООН, лише близько 12% з трьох мільйонів місцевого населення, що потребує притулку та непродовольчих засобів, отримали таку допомогу станом та 3 травня.

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«Використання гуманітарної допомоги як засобу ведення війни є грубим порушенням міжнародного гуманітарного законодавства, воно піддає ризику життя мільйонів людей. Їм має бути надана негайна та повномасштабна допомога, аби уникнути голоду. Ті, хто навмисно перешкоджають своєчасному доступу (такої допомоги - ред.), будуть притягнуті до відповідальності», - наголошують представники Євросоюзу.