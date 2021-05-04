Євросоюз не зміг розгорнути місію спостереження за виборами в Ефіопії

Європейський Союз не зміг розгорнути місію для спостереження за парламентськими виборами в Ефіопії, оскільки влада країни відмовилася прийняти умови розгортання такої місії.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у заяві високого представника ЄС Жозепа Борреля, текст якої оприлюднений на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«Попри всі зусилля Європейського Союзу виявилося неможливим досягти домовленість із владою Ефіопії щодо ключових параметрів розгортання спостережної місії ЄС з огляду на парламентські вибори, що відбудуться 5 червня 2021 року. Оскільки умови не були виконані, розгортання місії було скасовано», - йдеться у документі.

Як зазначається, дієздатність спостережної місії ЄС на виборах є основоположною для політики ЄС з підтримки демократії. ЄС висловив жаль з приводу відмови влади Ефіопії дотримуватися стандартних вимог для розгортання будь-якої електоральної спостережної місії, зокрема, від положення про незалежність такої місії та від імпорту комунікаційної системи, яка має ключове значення для безпеки спостерігачів ЄС, особливо в умовах викликів у сфері безпеки, що існують в Ефіопії. Така ситуація, як зазначає високий представник ЄС, також негативно вплинула на підготовку до виборів, зокрема, на реєстрацію виборів.

«ЄС закликає владу Ефіопії докласти більше зусиль, щоб гарантувати право всіх громадян країни на реалізацію своїх законних політичних та громадянських прав», - наголосив Боррель.

Читайте також: Євроінституції викликали посла Росії через санкції проти восьми осіб

При цьому він нагадав, що для досягнення цієї мети та для забезпечення справедливих, інклюзивних та прозорих виборів, ЄС вже надав Національній виборчій комісії Ефіопії допомогу в обсязі більше як 20 мільйонів євро.

Як повідомлялося, вибори в Ефіопії відбудуться в умовах тривалого збройного конфлікту між центральним урядом країни та «Народним фронтом звільнення Тиграю» (НФЗТ), який спалахнув у листопаді минулого року та призвів до численних людських жертв.

Регіон Тиграй, що на півночі країни, підняв повстання проти уряду Абія Ахмеда після того, як той ініціював демократичні реформи й почав демонтаж старої авторитарно-феодальної політичної системи. Конфлікт може вийти за межі власне Ефіопії та стати викликом для цілого регіону.

МЗС радить українцям утриматися від поїздок в Ефіопію.