Сербія запроваджує «паспорти вакцинації»

Громадяни Сербії зможуть завантажити цифровий «зелений сертифікат», який підтверджуватиме, що вони були вакциновані або мали негативний результат тесту на коронавірус.

Про це повідомляє Euractiv із посиланням на Урядовий офіс із питань інформаційних технологій та електронного уряду, передає Укрінформ.

«Цифровий «зелений сертифікат» є уніфікованим сертифікатом, який підтверджуватиме, що ви отримали вакцину від коронавірусу чи що у вас є результати тестування на інфекційне захворювання SARS-CoV-2. Цей сертифікат має кваліфікований електронний штамп, і його неможливо підробити», - наголосив директор офісу Міхайло Йованович.

Окрім персональних даних: імені та прізвища, особистого посвідчення особи, статі та номера паспорта, - документ міститиме також дані про те, чи була людина щеплена, кількість отриманих доз вакцини і дати їх введення, а також результати тестів - ПЛР, на антиген чи серологічного.

Щоб отримати цифровий «зелений сертифікат», громадянам Сербії потрібно зареєструватися на порталі електронного уряду, перевірити свої дані та підтвердити свою електронну адресу.

У Сербії спостерігається один із найкращих рівнів вакцинації населення проти коронавірусу.

Від початку пандемії в цій країні виявлено 703,4 тисячі випадків коронавірусу, зокрема 6,6 тисячі летальних.

Як повідомляв Укрінформ, влада Сербії виплатить всім громадянам країни віком від 16 років, які були щеплені від коронавірусу або отримають щонайменше одну дозу препарату до 31 травня, фінансову допомогу в розмірі 3 000 динарів (майже 26 євро).

За даними Worldometer, у світі виявлено 161 113 261 випадок захворювання на COVID-19, зокрема 3 346 207 летальних, одужало 138 942 927 людей.