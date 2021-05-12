Антитіла після COVID-19 зберігаються вісім місяців

Антитіла після того, як людина перехворіла на коронавірусну хворобу, зберігаються в крові щонайменше вісім місяців з моменту зараження.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в дослідженні італійських вчених спільно з Національним інститутом здоров’я Італії, опублікованому в журналі Nature Communications.

Повідомляється, що дослідження базується на даних 162 пацієнтів, які зверталися за невідкладною допомогою в італійські госпіталі внаслідок інфікування коронавірусом минулого року.

Згідно з даними дослідження, антитіла в цих пацієнтів почали знижуватися після проходження 5-8 тижнів з моменту появи симптомів, але зберігалися у всіх, окрім трьох людей, протягом восьми місяців.

Водночас, вчені зауважили, що «ні важкість перебігу COVID-19, ні вік та наявність множинних супутніх захворювань не вплинули на кінетику та стійкість антитіл».

Окрім того, італійські дослідники звернули увагу, що ранній розвиток антитіл дуже впливає на процес видужання від коронавірусу.

«Наші результати свідчать про те, що рання поява антитіл є критичною для виживання пацієнтів та контролю вірусу, підтверджуючи необхідність раннього ведення терапії з використанням моноклональних антитіл в окремих важкохворих пацієнтів, і ми припускаємо, що антитіла, індуковані профілактичною вакцинацією, швидше за все, будуть тривалими», - резюмували вчені.

На їхню думку, ті хворі, організмам яких не вдалося продукувати антитіла протягом п’ятнадцяти днів після інфікування коронавірусом, мають вищий ризик важкого перебігу цього захворювання.

Раніше українські лікарі повідомляли, що щонайменше у 20% людей, які перехворіли на коронавірусну хворобу, не виробляються антитіла до COVID-19.

У світі станом на ранок 12 травня зареєстровано 160 334 125 випадків COVID-19, зокрема 3 331 400 летальних, одужало 138 098 126 осіб.