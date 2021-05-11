ЄС визначив чотири принципи переговорів для членства Сербії та Чорногорії

ЄС визначив чотири принципи переговорів для членства Сербії та Чорногорії

Укрінформ
Рада ЄС погодила застосування уточненої методології розширення Співтовариства, яка буде використовуватися в ході переговорів про входження до ЄС таких країн-кандидатів, як Сербія і Чорногорія.

Як повідомляє Укрінформ, ця інформація оприлюднена у вівторок на сайті Європейської Ради.

«Рада ЄС погодила застосування уточненої методології розширення для переговорів з Чорногорією і Сербією після того, як обидві країни-кандидати висловили згоду з цією новою методологією. Зміни будуть інтегровані в існуючі рамкові умови переговорів з Чорногорією і Сербією під час наступних міжурядових конференцій», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Європейський Союз та його країни-члени послідовно висловлюють одноголосну підтримку європейській перспективі Західних Балкан. Тверда та основана на досягненнях перспектива повного членства в ЄС для країн Західних Балкан є ключовим фактором для трансформації усього регіону та відповідає власним політичним, безпековим та економічним інтересам самого Євросоюзу.

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Розширені правила в процесі входження Чорногорії та Сербії до ЄС будуть зосередженні на чотирьох головних принципах.

Перший полягає у прискіпливішій увазі до фундаментальних реформ, зокрема, в сферах економіки, верховенства права, фундаментальних прав, дієздатності демократичних інституцій, реформи державного управління тощо.

Другий напрямок передбачає посилення політичної складової процесу розширення, системну роботу в рамках міжурядових конференцій на міністерському рівні та на рівні Рад стабілізації й асоціації, що має забезпечити більшу увагу змістовній частині реформ, що передуватимуть входженню до ЄС.

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Третій принцип сформульований як «підвищений динамізм». Він передбачає розподіл усього порядку денного асоціації і стабілізації на тематичні кластери, з метою прискорених та більш цілеспрямованих перетворень у ключових сферах економіки, політики та соціальної сфери.

Четвертий напрямок передбачає збільшення передбачуваності усього процесу розширення за рахунок встановлення об’єктивних критеріїв оцінки досягнень країн-кандидатів. Це означає обумовленість усього процесу переговорів, його темпів та змісту як позитивними, так і негативними показниками в реформах.

Як повідомлялося, у лютому 2020 року, після того, як Європейська Рада не змогла досягти консенсусу щодо початку переговорів про членство з Албанією та Північною Македонією, Єврокомісія представила пропозиції нових вимог до країн-кандидатів в рамках підготовки до членства в ЄС, з метою підвищення ефективності, надійності та динамізму цього процесу. Ці пропозиції були схвалені лідерами ЄС у лютому 2020 року.

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Євросоюз послідовно розглядає весь регіон Західних Балкан як географічну та політичну складову Європи та пропонує країнам регіону порядок денний розширення ЄС. В той же час, як нещодавно нагадав представник ЄС в Україні посол Матті Маасікас, серед країн-членів ЄС поки не існує консенсусу щодо надання такої ж чіткої європейської перспективи для України та інших асоційованих з ЄС країн Східного партнерства – Молдови й Грузії.

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