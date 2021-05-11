ЄС визначив чотири принципи переговорів для членства Сербії та Чорногорії

Рада ЄС погодила застосування уточненої методології розширення Співтовариства, яка буде використовуватися в ході переговорів про входження до ЄС таких країн-кандидатів, як Сербія і Чорногорія.

Як повідомляє Укрінформ, ця інформація оприлюднена у вівторок на сайті Європейської Ради.

«Рада ЄС погодила застосування уточненої методології розширення для переговорів з Чорногорією і Сербією після того, як обидві країни-кандидати висловили згоду з цією новою методологією. Зміни будуть інтегровані в існуючі рамкові умови переговорів з Чорногорією і Сербією під час наступних міжурядових конференцій», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Європейський Союз та його країни-члени послідовно висловлюють одноголосну підтримку європейській перспективі Західних Балкан. Тверда та основана на досягненнях перспектива повного членства в ЄС для країн Західних Балкан є ключовим фактором для трансформації усього регіону та відповідає власним політичним, безпековим та економічним інтересам самого Євросоюзу.

Розширені правила в процесі входження Чорногорії та Сербії до ЄС будуть зосередженні на чотирьох головних принципах.

Перший полягає у прискіпливішій увазі до фундаментальних реформ, зокрема, в сферах економіки, верховенства права, фундаментальних прав, дієздатності демократичних інституцій, реформи державного управління тощо.

Другий напрямок передбачає посилення політичної складової процесу розширення, системну роботу в рамках міжурядових конференцій на міністерському рівні та на рівні Рад стабілізації й асоціації, що має забезпечити більшу увагу змістовній частині реформ, що передуватимуть входженню до ЄС.

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Третій принцип сформульований як «підвищений динамізм». Він передбачає розподіл усього порядку денного асоціації і стабілізації на тематичні кластери, з метою прискорених та більш цілеспрямованих перетворень у ключових сферах економіки, політики та соціальної сфери.

Четвертий напрямок передбачає збільшення передбачуваності усього процесу розширення за рахунок встановлення об’єктивних критеріїв оцінки досягнень країн-кандидатів. Це означає обумовленість усього процесу переговорів, його темпів та змісту як позитивними, так і негативними показниками в реформах.

Як повідомлялося, у лютому 2020 року, після того, як Європейська Рада не змогла досягти консенсусу щодо початку переговорів про членство з Албанією та Північною Македонією, Єврокомісія представила пропозиції нових вимог до країн-кандидатів в рамках підготовки до членства в ЄС, з метою підвищення ефективності, надійності та динамізму цього процесу. Ці пропозиції були схвалені лідерами ЄС у лютому 2020 року.

Євросоюз послідовно розглядає весь регіон Західних Балкан як географічну та політичну складову Європи та пропонує країнам регіону порядок денний розширення ЄС. В той же час, як нещодавно нагадав представник ЄС в Україні посол Матті Маасікас, серед країн-членів ЄС поки не існує консенсусу щодо надання такої ж чіткої європейської перспективи для України та інших асоційованих з ЄС країн Східного партнерства – Молдови й Грузії.