Президент МОК відклав візит до Японії через коронавірус

Організаційний комітет Олімпійських та Паралімпійських ігор в Токіо вирішив відкласти візит президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха до Японії, який повинен був відбутися у травні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

Бах повинен був прибути до Японії для участі в заходах естафети олімпійського вогню в Хіросімі 17 і 18 травня.

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Оргкомітет вів переговори з МОК про перенесення візиту на інший строк після того, як уряд вирішив продовжити режим надзвичайної ситуації в ряді районів Японії і розширити зону його дії.

Представник Організаційного комітету висловив надію, що візит Баха зможе відбутися якомога швидше. Комітет продовжує відстежувати ситуацію з коронавірусом у Японії.

Як повідомляв Укрінформ, уряд Японії продовжив надзвичайний стан у Токіо і трьох інших районах до 31 травня.