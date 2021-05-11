Президент МОК відклав візит до Японії через коронавірус
Укрінформ
Організаційний комітет Олімпійських та Паралімпійських ігор в Токіо вирішив відкласти візит президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха до Японії, який повинен був відбутися у травні.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.
Бах повинен був прибути до Японії для участі в заходах естафети олімпійського вогню в Хіросімі 17 і 18 травня.
Оргкомітет вів переговори з МОК про перенесення візиту на інший строк після того, як уряд вирішив продовжити режим надзвичайної ситуації в ряді районів Японії і розширити зону його дії.
Представник Організаційного комітету висловив надію, що візит Баха зможе відбутися якомога швидше. Комітет продовжує відстежувати ситуацію з коронавірусом у Японії.
Як повідомляв Укрінформ, уряд Японії продовжив надзвичайний стан у Токіо і трьох інших районах до 31 травня.